شرطة أبوظبي تتابع جودة خدمات المتعاملين في مركز الروضة

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي على جودة الخدمات المقدمــة للمتعاملين والمعايير المطبقة في ذلك، خلال زيارته مركز شرطة الروضة في مديرية شرطة العاصمة، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية بالمقترحات والملاحظات الواردة من قبل المتعاملين والتعامل معها بشكل فوري سعيا الى الارتقاء بالمستوى العام وتلبية تطلعات كافــة أفراد المجتمع بما يضمن تحقيق الرضا عن نوعيــة الخدمـات المقدمــة.

واجتمع العميد الراشدي مع العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير المديرية وضباط المركز وبحث معهم أفضل الممارسات الخدمية وسبل تطويرها. وأكد أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الشرطة من واجبات مجتمعية وشرطية وخدماتية، والدور الأمني الهام الذي تقوم به لمنع الجريمة.