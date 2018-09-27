«طرق دبي»: مزايا جديدة للمتعاملين عبر التسجيل في «سهيل»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مزايا جديدة تمنح للمتعاملين عند التسجيل في التطبيق الذكي «سهيل» S- hail، وهي خاصية إدارة حساب نول الخاص بهم، وحجز مركبة أجرة «هلا» أو ليموزين، واستخدام مركبات التأجير الذكي عبر ekar وUdrive، وحجز مركبات أوبر وكريم للتنقل، وتخطيط الرحلات لحافلات عبر المدن، إضافة إلى توفير جميع المعلومات عن المواصلات العامة.

وقال محمد الخياط، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: على متعاملي الهيئة ضرورة التسجيل في تطبيق سهيل، للاستفادة من المزايا المتعددة التي تم توفيرها لمستخدمي التطبيق، حيث إن مجرد تحميل التطبيق على الهواتف الذكية واستخدامه دون التسجيل يعيق تمتعهم بها.