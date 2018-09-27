«مكافحة المخدرات» يدعو لتشديد عقوبات المروّجين

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، على أهمية إنزال العقوبات المشدَّدة على تجار ومروّجي المخدرات الذين يسعون لإيقاع الشباب في براثن المخدرات، والوقوف سداً منيعاً أمام كافة محاولاتهم الشيطانية التي تهدف إلى تدمير أبنائنا الذين نعول عليهم في بناء الوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس صباح أمس، والذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.

نتائج

واطلع المجلس على النتائج المتحققة من المبادرة الوطنية «الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات»، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، والتي عكست الجهود الكبيرة في عمليات ضبط المخدرات التي قامت بها هيئات الجمارك، وأجهزة مكافحة المخدرات، وجهاز حماية المنشآت الحيوية على مستوى الدولة.

كما اطلع المجلس على مشروع التعديلات لبعض مواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتوافق الشركاء المعنيين على معظم ما ورد من ملاحظات.

واطلع المجلس على الاستعدادات اللازمة بشأن المشاركة في الاجتماع السنوي للحكومة الاتحادية، وعرض التحديات الاستراتيجية الراهنة في ظاهرة المخدرات، والمبادرات المقترحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما عرض العقيد الدكتور راشد الذخري، استراتيجية الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، واستعرض الجهود والأعمال التي تمت من خلال منصة سراج للتواصل الاجتماعي، والتعاون الذي يتم حالياً مع تلفزيون دبي لإعداد حلقات تلقي الضوء على أعمال الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها، كما استعرض المجلس التعاون الذي تم مع وزارة التربية والتعليم بخصوص الطلاب والهيئات التعليمية.

كما اطلع الفريق ضاحي خلفان على تقرير فريق عمل جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات، ودعا الجهات المعنية للمشاركة بجهودهم المتميزة في جميع جوانب مواجهة المخدرات، سواء الميدانية أو الوقائية والتوعوية أو المجتمعية أو الصحية، معتبرا الفوز بأي فئة من فئات الجائزة هو نجاح للعمل الجماعي في مواجهة مشكلة المخدرات. وكما وجه فريق العمل على تكليف مقيمين معتمدين للتحكيم في الجائزة.