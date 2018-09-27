مؤتمر الملكية الفكرية يناقش أمن مستخدمي الإنترنت

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ناقش المختصون والخبراء المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثاني عشر لمكافحة جرائم الملكية الفكرية سبل مكافحة التهديدات الإلكترونية للملكية الفكرية وجعل الإنترنت فضاء أكثر أمانا للمستهلكين، ومكافحة القرصنة في العقد المقبل، والذكاء الاصطناعي وأثره في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية إلى جانب مناقشة «الصلات بالجريمة المنظمة.. غسل الأموال المعتمد على التجارة».

فيما شهد معرض الابتكارات المصاحب للمؤتمر مشاركة من الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بعرض غرفة عمليات متنقلة والتي تعمل بالطاقة الشمسية ومولد كهربائي وتستخدم في الأماكن الخطرة وتساهم في أرشفة وتسجيل كافة المناسبات والفعاليات والأزمات والكوارث والحوادث، وترصد جميع التحركات بطريقة سهلة تتيح الرجوع لها في أي وقت.

كما يسمح بالبث المباشر من مكان الحدث إلى مركز القيادة والسيطرة ما يدعم متخذي القرار في التعامل بفاعلية مع الأحداث المهمة والطارئة أو في حالات الأزمات، كما يتيح النظام النقل العكسي من مركز القيادة والسيطرة إلى غرفة العمليات المتنقلة وغرف العمليات الميدانية. كما عرضت شرطة دبي طائرة بدون طيار لإبطال مفعول المتفجرات عن بعد والتي تستخدم المياه.

وتناولت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وشركة مختبرات أندرايترز UL وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والتحالف الدولي لمكافحة التقليد، في فندق جراند حياة بدبي، أفضل الممارسات في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية على الصعيد العالمي لمكافحة التجارة غير المشروعة.

وقال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، إن المؤتمر في دورته الثانية عشرة تضمن ورش عمل لخبراء من كافة دول العالم، منوها بأن تصنيف منظمة حقوق الملكية الفكرية العالمية لعام 2017 وضع الدولة في طليعة دول المنطقة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والمرتبة 35 عالمياً.

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كشف حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي لـ«البيان» أن جمارك دبي تمتلك أكبر رصيد من الابتكارات النوعية من موظفيها.

والتي حققت انتشاراً وجوائز عالمية، منوها بأن عدد الابتكارات وصل إلى 93 ابتكاراً منذ عام 2007 حتى الآن، وأن تطبيق الأفكار التي تم تنفيذها أسهم في توفير 1.34 مليار درهم بنهاية عام 2017. واستعرض الفردان آخِر 14 ابتكاراً لجمارك دبي تضمنت أول روبوت تفتيش جمركي نسائي في العالم، أول جهاز تفتيش جمركي رباعي الأبعاد في العالم وغيره.