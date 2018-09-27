حاكم الفجيرة وحمدان بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بقصر النخيل في أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية في عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في ظل الإنجازات التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وسلطان بن خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.