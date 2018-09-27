«قيادات حكومة الإمارات» يستشرف دور التكنولوجيا في بناء قدرات فعالة

المصدر: دبي - البيان

عقد برنامج قيادات حكومة الإمارات، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، جلسة حوارات القيادة الحكومية بعنوان «قيادة سيناريوهات المستقبل»، بالتعاون مع «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة «نوكيا»، استعرضت تطورات التكنولوجيا المتقدمة على الساحة العالمية،.

واستشرفت المتغيرات والسيناريوهات المستقبلية المحتملة، ودور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في بناء قدرات قيادية فعَالة لمواجهة التحديات المستقبلية لوضع أفضل الحلول والخطط لها.

حضر الجلسة الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وصقر أحمد المازمي، مدير إدارة برنامج قيادات حكومة الإمارات، وعدد من مسؤولي الشركتين والموظفين في حكومة دولة الإمارات، وأدارته ليزلي شانون، المسؤولة عن النظم واستكشاف التوجهات في شركة «نوكيا».

تأهيل القيادات

وأكد النقبي حرص حكومة دولة الإمارات على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيل القيادات الحكومية في مختلف القطاعات، للمشاركة بفعالية في دعم جهود تحقيق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقال إن مبادرة حوارات القيادة الحكومية تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات الوطنية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفي القطاع الخاص، والتعريف بمستجدات التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تركز عليها حكومة دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير وتنمية مهارات القيادات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً.

المستقبل الرقمي

من جهته، قال جاسم العوضي، نائب أول لرئيس عمليات الخدمة في «دو»: «في ظل التوجهات العالمية نحو تأسيس اقتصادات قائمة على المعرفة، يعد عنصر الشباب من أهم الركائز التي ينبغي الاعتماد عليها في رحلة الإمارات نحو بلوغ المستقبل الذكي.

وانطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية إماراتية نرى من واجبنا الإسهام في تزويد شباب الإمارات برؤى وأفكار معمقة حول أحدث تقنيات المستقبل الرقمي باعتبارها أدوات فعّالة لمواجهة التحديات. وتعتبر هذه الجلسة، التي نظمناها بالتعاون مع شريكنا نوكيا، جزءاً من استراتيجية دو لتعزيز روح القيادة والابتكار في شبابنا.

ونود أن نتوجه بالشكر لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلة في برنامج قيادات حكومة الإمارات على إتاحة الفرصة لنا للتواصل مع صناع التغيير الواعدين، واستعراض فرص وإمكانات النمو في المستقبل الرقمي لدولة الإمارات».

جهود

وقالت ريما مناع، رئيسة فريق خدمات دو لدى نوكيا: «تفخر نوكيا بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة البنّاءة الهادفة إلى استكشاف إحدى التقنيات والابتكارات، فضلاً عن استشراف أنواع الأعمال والخدمات التي يمكن تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة.