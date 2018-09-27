21.6 مليون مكالمة عبر مراكز اتصال حكومة دبي 2017

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نتائج تطبيق الجهات الحكومية منهجية المعايير ونظام التقييم الذاتي في أعوام 2015 و2016 و2017، إذ حقق 21 مركز اتصال تحسناً ملحوظاً في الأداء، بنسبة زيادة بلغت 20 % مما كان عليه الوضع قبل تطبيق المعايير، وبلغ حجم الاتصالات الكلي للعام الماضي عبر مراكز اتصال حكومة دبي، 21 مليوناً و600 ألف اتصال.

جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لمراكز اتصال حكومة دبي، الذي نظمه مركز نموذج دبي، أمس، بالتعاون مع بلدية دبي، بحضور عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وإيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي، وقياديي تطوير الخدمات الحكومية، وموظفي مراكز الاتصال بالجهات الحكومية.

وتناولت إيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي، خلال كلمتها الترحيبية، النتائج التي تم تحقيقها من خلال تطبيق معايير ونظام تقييم مراكز الاتصال، وقالت: «نحرص في مركز نموذج دبي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، على تطوير وريادة الخدمات الحكومية، وذلك دعماً لتوجيهات القيادة في تطوير القطاع الحكومي.

وإيماناً منا بأن حكومة المستقبل، هي حكومة تعمل 24 ساعة 365 يوماً، ولذلك تم وضع مركز الاتصال في سياق الأهداف الاستراتيجية بالجهات الحكومية، واستحداث المبادرات والبرامج الهادفة للوصول إلى الريادة العالمية.

جهود

من جهتها، قالت منال عبيد بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين في بلدية دبي: إن حكومة دبي تهتم دائماً بإنجازات وجهود مراكز الاتصال، وذلك يتجلى في تقدير وثناء قيادات حكومتنا الرشيدة على جهود الجنود المجهولين القائمين على هذه المراكز، الذين يعملون صباح مساء، لتقديم أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين، والإجابة عن جميع استفساراتهم، بما يتوافق مع تطلعات الحكومة، لتقديم خدمات تفوق السبع نجوم.

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قدم إبراهيم الدشتي مدير مركز الاتصال في بلدية دبي، لمحة بعنوان "قصة نجاح"، تطرّق فيها إلى الجهود والإنجازات التي قام بها المركز، وقال: تبلغ أكثر من 700 ألف مكالمة سنوياً، ومعظم الشكاوى التي نتلقاها يتم حلها داخلياً في غضون ثلاثة أيام.