حكومة الإمارات تستعرض تجاربها في التطوير الحكومي

المصدر: دبي - البيان

استعرض مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تجربة حكومة دولة الإمارات في مجالات التطوير الحكومي، وتحقيق الريادة وترسيخ منهج عمل حكومي قائم على التميز والابتكار والاستثمار في الطاقات والمواهب الوطنية وبناء القدرات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة الوزراء، مع وفد رسمي رفيع المستوى من جمهورية التشيك برئاسة راديك فوندراشيك رئيس مجلس النواب (البرلمان)، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة.

ضم الوفد التشيكي كلاً من ديفيد كاسال عضو مجلس النواب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشيكية- الإماراتية، ومارتن تلابا نائب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية التشيك، وألكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.

فيما حضر الاجتماع عزة بن سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الصداقة مع الدول الأوروبية، ومن مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، كل من: مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية، ود. ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية.

تجارب ناجحة

واستعرضت عهود الرومي خلال الاجتماع جهود حكومة دولة الإمارات وتجاربها الناجحة في تطوير نموذج عمل يركز على الاستثمار في الإنسان من خلال بناء القدرات وتنمية المواهب والعقول، ومواكبة تطلعات المجتمع في توفير خدمات حكومية سهلة وسريعة ترفع وتيرة الإنجاز وتعزز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت معالي عهود الرومي أن هذا النهج يجسد رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبني نموذج حكومة النتائج التي تركز على استشراف المستقبل وتوظيف التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة والابتكار في تقديم أفضل الخدمات وتطوير السياسات التي تحسن جودة حياة الناس.

وأشارت إلى أن تحقيق السعادة والارتقاء بجودة حياة المجتمع يمثل نهجاً إماراتياً رسخه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي رأى في سعادة الناس ثروة مستدامة.

أفضل الممارسات

وقالت معالي الرومي إن الحكومة حريصة على مشاركة تجاربها وأفضل الممارسات التي تطبقها مع حكومات العالم، في إطار توجهات القيادة إلى جعل دولة الإمارات أكبر مختبر تفاعلي عالمي لصناعة حكومات المستقبل.