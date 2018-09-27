ملتقى تبادل المعرفة بأبوظبي يركّز على التميز في الحكومة الرقمية والابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ملتقى تبادل المعرفة الثاني، والذي ركّز على التميز في محاور الحكومة الرقمية والابتكار واستشراف المستقبل.

وذلك بمشاركة 200 موظف من مختلف الجهات التابعة لحكومة أبوظبي. ويأتي ملتقى تبادل المعرفة الثاني ضمن برنامج تبادل الخبرات الحكومية الذي ينظمه مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع لـ«أمانة تنفيذي أبوظبي»، ويهدف إلى تبادل الخبرات بين جهات حكومة أبوظبي من خلال الاطلاع على الممارسات المتميزة التي تتبعها الجهات وتساهم في تطوير أدائها واعتلائها منصات التميز الحكومي.

وناقش الملتقى الذي عقد في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي، التميز في محاور الحكومة الرقمية والابتكار واستشراف المستقبل، وذلك من خلال التعّرف على الأساليب الحديثة والمبتكرة المتبعة في القطاعين الحكومي والخاص، في حكومة أبوظبي وفي الدولة.

تطوير

ومن جانبه، أكّد مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية ملتقى تبادل المعرفة الثاني في دعم وتطوير المعارف لدى الجهات المشاركة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

كما شهد الملتقى مجموعة من الجلسات التخصصية مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وشركة أدنوك. وركزّت جلسة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على مفاهيم الابتكار الحكومي ومكونات البيئة الداعمة له وكيفية نشر ثقافة الابتكار، كما تطرقت الجلسة إلى التعريف بالابتكار الحكومي وعناصره وشرح أهميته، بالإضافة إلى شرح كيفية تمكين الابتكار في بيئة العمل الحكومي.

مشاركة

وأوضحت شذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن المواطن أصبح أكثر مشاركة واطلاعاً، وأصبح يهتم أكثر بالابتكار، وقالت: هنا تبرز أهمية وضع خطط استراتيجية لتطوير الابتكار ومنهجياته، ودولة الإمارات وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها وضعت رؤية طموحة لتحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.