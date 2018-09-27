شرطة أبوظبي تعزّز التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 2000 شخص من مختلف الإدارات الشرطية في شرطة أبوظبي والمراكز الثقافية والمدارس والمساجد من محاضرات وورش عمل نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع حول أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بأن الورش والمحاضرات استهدفت الشباب وأولياء الأمور.

وذلك ضمن حملة «حياتي أغلى» التي أطلقتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب الشيخة وديمة بنت زايد آل نهيان والشركاء الاستراتيجيين. وأشار إلى أن محاضرات التوعية والتثقيف تترجم توجيهات الحكومة، وتحقق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وتسهم في غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية وتعمق السلوكيات والقيم الصحيحة، وركزت على التعريف بمخاطر المخدرات، وتصنيفاتها وآثارها السلبية.