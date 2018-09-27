موظفو شرطة دبي يتدرّبون على أساسيات التطوع

المصدر: دبي - البيان

افتتح العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة العلاقات المجتمعية «دورة أساسيات التطوع» لموظفي شرطة دبي، وذلك بالتعاون مع برنامج «تكاتف» البرنامج الوطني التطوعي.

وناقشت الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام بحضور أكثر من 15 متطوعاً من شرطة دبي من ضمنهم متطوعون من أصحاب الهمم، مفهوم التطوع، وأساسيات العمل التطوعي، وآلية وضع خطة مشروع التطوع، وإدارة المتطوعين والتواصل والاتصال بهم، إلى جانب بحث آلية تنفيذ أفضل المعايير المحلية والعالمية في تطبيق برامج العمل التطوعي. وتطرقت الدورة إلى آلية تقييم وتوزيع المتطوعين بناءً على خبراتهم العملية وإمكانياتهم.