متابعة العمل في المرحلة 3 لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المشروع الثاني بقدرة 300 ميجاوات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميجاوات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

والتي تنفذها الهيئة وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها.

ويأتي «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ورافق سعيد محمد الطاير في زيارته كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - المشاريع الخاصة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ألواح كهروضوئية

ويتم بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية، على 3 مراحل، وعلى مساحة تبلغ 16 كيلومتراً مربعاً.

وقد تم تشغيل أول 200 ميجاوات في شهر مايو الماضي، فيما سيتم تشغيل 300 ميجاوات في النصف الأول عام 2019، ومن ثم 300 ميجاوات الأخيرة في النصف الأول من 2020، حيث سجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أميركي للكيلوات ساعة بنظام المنتج المستقل لهذه المرحلة من المجمع.