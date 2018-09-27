وزارة الصحة تستخدم الذكاء الاصطناعي في إعادة التأهيل الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدة فعاليات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي تضمنت التواصل المباشر من قبل أخصائي علاج طبيعي ذوي خبرة من مستشفيات كلباء، والبراحة، والقاسمي.

ومستشفى دبا، ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي مع الجمهور باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ومنها الذكاء الاصطناعي AI بنظام إعادة التأهيل الافتراضي VR، وأجهزة الألعاب الإلكترونية في العلاج بطريقة تفاعلية مبتكرة، كما تم استخدام تكنولوجيا روبوتية متحركة لأصحاب الهمم وكبار السن ممن يعانون من صعوبات حركية.

وتقديم خدمات تقييم الصحة النفسية من خلال ممارسة النشاط البدني. وأكد الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد للمستشفيات حرص وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية في أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.