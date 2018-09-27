جهاز البوزيتروني يشخص أورام البروستاتا %100

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة بتول البلوشي استشاري ورئيس مركز دبي للطب النووي في هيئة الصحة بدبي عن إدخال أحدث التقنيات الطبية في التصوير البوزيتروني لتشخيص سرطانات البروستاتا بالجلوكوز المدمج مع الفلورين المشع بنسبة 100%.

ووقف تحويل الحالات لمستشفيات الأخرى من خلال بدء العمل على جهاز PET-CT، وبينت في تصريحات لـ«البيان» أنه يتم سنوياً إجراء حوالي 5 آلاف فحص تشخيصي بالطب النووي.

وقالت الدكتورة بتول: «إن المركز قام مطلع عام 2018 بإدخال مولد الجيرمانيوم المنتج لعنصر الجاليوم 68 المشع، والذي أضاف إمكانيات تشخيصية حديثة عالية الدقة لتشخيص ومتابعة سرطانات البروستاتا، كما يمتلك أجهزة متطورة لتشخيص الأورام العصبية وهو المركز الوحيد في الإمارات والمنطقة الذي يضم هذه التقنيات».

وأشارت إلى أن المركز قام أيضاً باستحداث فحص المسح الذري البوزيتروني بالجلوكوز المدمج مع الفلورين المشع لبحث التغذية الدموية لعضلة القلب وحيوية الأنسجة بهدف تقديم معلومات وظيفية دقيقة عن نسبة الأنسجة الحية في عضلة القلب وتقدير الاستجابة المتوقعة قبل القسطرة القلبية أو عمليات القلب المفتوح وتقييم النتائج بعد العملية.

كما تم حديثاً إضافة خدمات تشخيصية وعلاجية بالنظائر المشعة لعلاج أورام الجذع العصبي وكتل الغدة الدرقية، وكذلك العلاج بالمواد المشعة لتخفيف ألم العظام الناتج من انتشار السرطان.

نظائر مشعة

وحول الخطط المستقبلية كشفت الدكتورة بتول: «حالياً المركز في مرحلة تأسيس خدمات علاجية بالنظائر المشعة ولأول مرة على مستوى الدولة والمنطقة بما يساهم في مواكبة خطة المركز لتقديم أفضل الخدمات للمرضى وتخفيف عناء السفر خارج الدولة».

وبينت أن المركز يوفر أحدث مختبرات وأجهزة التصوير، حيث يحتوي على جهازين للتصوير الطبي بأشعة غاما، وجهاز للتصوير المقطعي بأشعة غاما، وجهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، و3 مختبرات لتحضير المواد المشعة، وجهاز لفحص وقياس هشاشة العظام.

وأوضحت أن هذه الأجهزة تتيح الاستعانة بتقنيات التصوير النووي الأكثر تقدماً في الدولة، كما يتم توفير أحدث التقنيات لتشخيص نطاق واسع من الحالات الصحية بما فيها أمراض القلب والشرايين وتصوير الرئتين لتشخيص الانسداد في الشرايين الرئوية وتصوير الأمعاء لتشخيص موقع النزيف وتصوير المرارة لتحديد الالتهابات.

وتصوير الدماغ لتشخيص الموت الدماغي، وتصوير العظام، وتصوير الكليتين والكبد، وتصوير الغدة الدرقية وجارات الدرقية، وتصوير قنوات الدمع والغدد اللعابية، وتصوير الأوعية والغدد اللمفاوية، وتصوير الغدد اللمفاوية في سرطان الثدي.

توسعة

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من التوسعة الجديدة، وتدشين الخدمة التشخيصية للتصوير الجزيئي لتشخيص الأورام السرطانية والالتهابات في أكتوبر 2017، والتصوير يسهم في تحديد مكان الورم ومعرفة نشاطه بدقة، وتوافر هذا النوع من التصوير للأورام يمثل مرحلة متقدمة من الخدمات التشخيصية.

وحالياً لدى القسم أحدث أجهزة التصوير الجزيئي وهذه الأجهزة تحتاج إلى جرعات دوائية أقل من نظيراتها، وبالتالي تقلل من تعرض المرضى للإشعاع ، والمركز يصور ما بين 20 إلى 25 حالة أسبوعياً.

وأضافت الدكتورة بتول: «يوفر التصوير الجزيئي البوزيتروني المقطعي معلومات مختلفة عن تلك التي تكشف عنها أنواع الفحوص الأخرى كالتصوير المقطعي أو الرنين المغناطيسي، حيث فحوص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني مفيدة في حالات الكشف عن السرطان.

والكشف عما إذا كان مرض السرطان قد انتشر أم لا، وكذالك التحقق مما إذا كان علاج السرطان ناجحاً أم لا، والكشف عن تكرار الإصابة بالسرطان.

إضافة

وبدأ المركز بإضافة خدمة حديثة ولأول مرة على مستوى الدولة لتشخيص أورام البروستاتا عند الرجال من خلال التصوير البوزيتروني، وهذا الفحص ساهم في تحديد مكان الورم ومدى انتشاره في الجسم. حيث إن المادة المستخدمة لتصوير أورام البروستاتا تتكون من مادة جاليوم 68 المشعة ذات العمر القصير جداً، والتي تم توفيرها في هيئة الصحة في دبي ولا تتوفر في مراكز وأقسام أخرى في الدولة وكثير من دول المنطقة.

وتمتاز المادة الجديدة بأنها تنجذب للمستقبلات في خلايا البروستاتا فقط دون غيرها وتعطي إشارة لتصوير مكان الورم ليصبح تشخيصه دقيقاً جداً وليتم التدخل الطبي في بدايات مراحل المرض. وتم تدشين الخدمة في مايو الماضي، وتم تصوير أكثر من 30 حالة في أقل من 3 شهور.

ويحرص المركز على إصدارات تعريفية وتثقيفية للمرضى عن الفحوص والخدمات المتوفرة. ويقوم بالنشر العلمي في المجلات العلمية والعالمية ذات الصلة والاختصاص.

شهادات عالمية

حصل مركز الطب النووي على اعتمادات من جهات محلية ودولية متعددة، حيث تم اعتماد المركز محلياً لتدريب الكوادر الوطنية، ويستقبل المركز متدربين من طلبة المعاهد الطبية والكليات للتدريب العملي. كما تم اعتماد مركز الطب النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كمركز تدريبي معتمد في التطبيقات النووية في الطب النووي التشخيصي والعلاجي.