33 % انخفاض قضايا الأحداث بأبوظبي 2017

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، أن إجمالي قضايا الأحداث على مستوى إمارة أبوظبي لعام 2017، بلغ 1051 قضية، بنسبة انخفاض 33 % عن عام 2016، وحددت 12 سبباً وراء ارتكاب الأحداث جرائم الاعتداء.

وكشفت خلال الملتقى الإعلامي الخاص بجرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير في قضايا الأحداث، الذي نظمته دائرة القضاء أمس، عن وجود مشروع لاستحداث وظيفة ضابط اجتماعي، يعاون الاختصاصي الاجتماعي في حل المشاكل، على أن يكون لديه سلطة ضبطية لردع المخالفين من الطلبة، بالإضافة إلى تقوية سلطة القانون بالعقوبات الصارمة والرادعة، والتي لا مجال فيها لمناقشة الحكم.

مواطن

وأشارت عاتقة عوض الكثيري رئيس نيابة الأسرة والطفل في العين، إلى انخفض قضايا الاعتداء على سلامة الجسم (الأحداث) لعام 2017، عن 2016 بنسبة 38 %، حيث بلغ إجمالي قضايا الأحداث على مستوى إمارة أبوظبي لعام 2016 نحو 1402 قضية، منها 166 قضية اعتداء على سلامة الجسم، فيما بلغ إجمالي قضايا الأحداث لعام 2017 نحو 1051 قضية، من بينها 120 اعتداء على سلامة الجسم.

وحددت الكثيري 12 سبباً وراء ارتكاب الأحداث لجريمة الاعتداء، شملت الرغبة في إثبات الشجاعة وإظهار القوة أمام أقرانه، والفزعة والتعصب لبعضهم الآخر، ونشأة الحدث في بيئة اجتماعية جافة، تتسم بالحدة والعصبية والتعصب واللا مبالاة، ومرحلة المراهقة، والتي تتسم بحب التميز وإبراز الذات، وعدم دراية الوالدين بالأساليب التربوية.