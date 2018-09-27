ورشة لبلدية أبوظبي تناقش قانوناً لتنظيم القطاع العقاري

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية وتثقيفية بشأن توضيح أفضل السبل والممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث استهدفت الورشة المطورين العقاريين العاملين في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات وورش العمل والاجتماعات التي تنظمها البلدية بهدف تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون العقاري.

وإطلاعهم على أي مستجدات، وإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من ميزات القانون العقاري، وبالشكل الذي يعود عليهم وعلى أفراد المجتمع بالخير والفائدة وبالوقت ذاته المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقارية وفقاً للوائح القانون وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

محاور

وأكدت البلدية أن الورشة تضمنت العديد من المحاور منها على سبيل المثال لا الحصر: مناقشة المواضيع المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، متابعة المشاريع، تدارس المتطلبات التي تهم المطورين العقاريين في هذا الصدد، والاطلاع على استفسارات المطورين العقاريين.