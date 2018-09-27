1024 مخالفة تشغيل غير قانوني للمركبات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة حملاتها للقضاء على المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام.

لا سيما مخالفات مزاولة أنشطة تهريب الركاب والتشغيل غير القانوني للمركبات، وتركزت الحملات في الأماكن التي تشهد مزاولة هذه الأنشطة مثل مساكن العمال والأسواق الخارجية ومنطقة الصجعة والمناطق الصناعية ومنطقة السوق في مدينة الذيد، وقد أسفرت عن 1024 مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق ما صرح به عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات.

جهود

وقال الجروان: إنه استمراراً لجهود الهيئة لتقديم خدماتها بأعلى مستوى نحرص على تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المواصلات العامة، وذلك لتعزيز النقل الجماعي لما له من دور مهم في القضاء على الازدحامات المرورية وتقليل نسب التلوث البيئي.

ونعمل دوماً من خلال قسم رقابة جودة الخدمات على ضبط الخدمة ووفرة مركبات الأجرة وتطويرها وفق أعلى المعايير، خاصة في مطار الشارقة والمستشفيات والمراكز التجارية، وأماكن الفعاليات المختلفة التي تقام في مدينة الشارقة، كما يتم التركيز أيضاً على المناطق الحيوية والمهمة وأماكن التجمعات السكانية، نظراً لزيادة الأقبال على استخدام المواصلات العامة داخل وخارج المدينة.