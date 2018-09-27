شرطة أبوظبي توزّع 40 كرسي مركبة للأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية، في شرطة أبوظبي وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 40 كرسياً لجلوس الأطفال بالمركبات، على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، ضمن مبادرة «مقاعد الخير للأطفال»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي، في إطار استراتيجية عام الخير 2017، وعام زايد 2018.

وأكد المقدم صلاح الحميري، نائب مدير إدارة مرور أبوظبي، أن مبادرة «مقاعد الخير للأطفال»، تندرج ضمن جهودها الهادفة لحماية الطفل وتوفير سلامته من المخاطر التي يتعرض لها داخل المركبة، ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألا تخلو أي مركبة مملوكة لأسرة منها، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية.

وأضاف، أن عدد الكراسي الموزعة، بلغ 40 كرسياً، في أبوظبي، والعين، والظفرة، ومنطقة بني ياس، وشمل، الأسر المستفيدة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.