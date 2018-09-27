تقى الهنائي وعيسى باسعيد ضمن الفائزين في «المبتكرين الشباب»

المصدر: دبي ـ البيان

تم اختيار تقى الهنائي وعيسى باسعيد من دولة الإمارات ضمن قائمة الفائزين بمبادرة المبتكرين الشباب دون سن الـ35 عاماً التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يوليو الماضي.

واستحقت تقى الهنائي الباحثة في الذكاء الاصطناعي في معهد «إم آي تي» هذا الاختيار بفضل نجاحها في ابتكار نظام ذكاء اصطناعي يستطيع تحديد المزاج العام لمحادثةٍ ما بتحليل محتوى الكلام ونبرة الصوت وحركة الجسد.

أما عيسى باسعيد وهو باحث في القيادة العامة لشرطة دبي، فقد ابتكر خوارزميةً تعيد توزيع دوريات الشرطة بناءً على مساحة المناطق الجغرافية، ما يقلص من فترة الاستجابة للطوارئ ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيمتيك مينا للتقنيات الناشئة الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع «هيكل ميديا» واستضافته دبي للمرة الأولى في المنطقة يومي الأحد والاثنين 23 ـ 24 سبتمبر الجاري.

قائمة

وشملت قائمة الفائزين أيضاً شباباً من مختلف أنحاء المنطقة، ضمت كلاً من سديم المري من المملكة العربية السعودية ومنذر أبو رميلة وعبد المحسن الحسيني من الأردن، ومروان أبو ديب من لبنان، وعبد القادر نصر الدين بلقاسم من الجزائر، وفراس خليفة من سوريا، وعماد المسعودي من اليمن، وديريا باران من تركيا.

واستضافت منصة المؤتمر الفائزين في جلسات تفاعلية عرضوا خلالها تجاربهم وقصص النجاح التي عاشوها، وشاركوا الحضور بالمؤتمر رؤاهم واستعرضوا طموحاتهم المستقبلية.

قائمة

ظهرت قائمة «مبتكرون دون 35» لأول مرة عام 1999 في مجلة «إم. آي. تي تكنولوجي ريفيو» التي تصدر في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت تختار المبتكرين الشباب الذين قدموا إسهامات ستلعب دوراً كبيراً في تطوير المدن الذكية.