«تدوير» تركّز على دور إدارة السلامة في تحسين أداء قطاع النفايات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقدت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات ورشة عمل عن دور إدارة السلامة والصحة المهنية في تحسين مستوى الأداء العام في قطاع إدارة النفايات وذلك بالشراكة مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (OSHAD).

وهدفت الورشة التي عقدت في المقر الرئيسي لـ«تدوير» بإمارة أبوظبي إلى تمكين الشركات العاملة بقطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث شارك في الورشة 115 من ممثلي الشركات المتخصصة بقطاع إدارة النفايات، والتي قامت «تدوير» بترشيحها منذ ديسمبر 2017، وذلك تماشياً مع دورها كجهة منظمة لقطاع إدارة النفايات في أبوظبي فيما يتعلق بنظام إمارة أبوظبي لإدارة السلامة والصحة المهنية.

التزام

وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز «تدوير» بالإنابة مخاطباً ممثلي الشركات المشاركة: «إن التزام الإدارة العليا في كافة الشركات المتخصصة في إدارة النفايات بتبني ثقافة سليمة في مجال الصحة والسلامة المهنية ضروري لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في إدارة النفايات، بما سيسهم في تحسين الأداء العام على صعيد مؤشرات السلامة والصحة المهنية في قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي».