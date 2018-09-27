تمرين إخلاء جزئي بمبنى رقم 1 في مطار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت مطارات أبوظبي أنه في إطار جهودها المستمرة لضمان المحافظة على أعلى مستويات السلامة، فإنها تنوي اليوم القيام بتمرين إخلاء جزئي لقاعة المغادرين في مبنى المسافرين رقم 1 في مطار أبوظبي الدولي، وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني والمعايير الإرشادية من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (اوشاد).

ويهدف هذا التمرين إلى اختبار فاعلية خطة الطوارئ في المطار وقياس مدى استعداد مختلف الجهات المعنية المشاركة في تمرين لمواجهة الحالات الطارئة وتقييم استراتيجيات التطبيق، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.

ومن المقرر أن يستمر التمرين لمدة ساعة (ما بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً) وبدون أن تؤثر على سير العمليات بالمطار.