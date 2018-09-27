استراتيجية الاستثمار في قطاع الفضاء الوطني أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن إعداد استراتيجية متكاملة خصوصاً بالاستثمار في القطاع الفضائي بالدولة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها أكتوبر المقبل.

وتسهم الاستراتيجية التي استغرق العمل عليها أكثر من عام وفقاً للدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء في تعزيز إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وقال الأحبابي: إن تعزيز إسهام قطاع الفضاء في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة يعد من الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء، مضيفاً أن الإمارات ستشارك في المؤتمر الدولي للفضاء، والذي يعقد في شهر أكتوبر المقبل في ألمانيا. وكشف أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن توقيع اتفاقية كبرى بين الإمارات ووكالة ناسا.