«نيابة دبي» تشارك في اجتماع الجمعية الدولية بجنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

شاركت النيابة العامة بدبي في الاجتماع الـ23 للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، الذي عقد في مدينة جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 9 و13 سبتمبر الحالي تحت عنوان «استقلالية النيابة العامة حجر الأساس لعدالة المجتمع». وضم وفد النيابة العامة المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار محمد حسن عبدالرحيم رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، نائب رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة للشرق الأوسط، والمستشار أحمد مال الله الحمادي، رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي.

والتقى وفد نيابة دبي بعدد من النواب العموم المشاركين في فعاليات المؤتمر، وذلك للتباحث في آخر مستجدات الجرائم ومناقشة قضايا مختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين دول الأعضاء.