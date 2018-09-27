مركز سلطان بن زايد يسلط الضوء على الإعلام البيئي

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف مركز سلطان بن زايد مساء أول من أمس بمقره في منطقة البطين بأبوظبي محاضرة بعنوان «الإعلام البيئي.. فرص وتحديات» ألقتها مريم الحمادي المستشارة في التنمية المستدامة.

وثمنت الحمادي في بداية المحاضرة - التي شهدها منصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير عام المركز وجمع من المهتمين والإعلاميين - جهود مركز سلطان بن زايد الثقافية وتوعية المجتمع بها.

وأكدت أن الإعلام البيئي يشكل ركيزة أساسية للنهوض والارتقاء بالوعي البيئي في المجتمع، وهو يعتبر إحدى الوسائل والطرق الفعالة للتعريف وعرض المواضيع البيئية ونقلها للجمهور للتفاعل معها وبناء سلوكيات إيجابية تجاه البيئة.

وشهدت المحاضرة - التي أدارتها جنات بومنجل الباحثة في قسم الشؤون الثقافية بالمركز - حواراً بين المحاضرة والجمهور حول أهمية الإعلام البيئي.