استعراض التشريعات والإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع مع الأسقف غريغوريوس خوري أسقف الإمارات لطائفة الروم الأرثوذكس التشريعات والإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة، والترخيص والإشراف عليها من منطلق رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون المجتمع الإماراتي مثالاً للمجتمعات المتسامحة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مغير خميس الخييلي، بمقر الدائرة الأسقف غريغوريوس خوري، وذلك في سياق الزيارات المتبادلة بين الدائرة والمؤسسات الدينية وترسيخاً لمنهجية التسامح واحترام المقدسات، وهو النموذج الحضاري للتعايش والتعاون والانفتاح في مجتمع دولة الإمارات حيث تمت مناقشة المتطلبات وفرص التحسين لآليات تنظيم دور العبادة في الإمارة وطرق ترخيصها.