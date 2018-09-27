«الاتحادية للرقابة النووية» توقع 3 مذكرات تفاهم مع جهات فرنسية

المصدر: فيينا، النمسا - البيان

وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ثلاث مذكرات تفاهم مع جهات فرنسية على هامش المؤتمر العام الـ 62 التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أقيم في مدينة فيينا النمساوية من 17 إلى 21 سبتمبر 2018.

ووقّعت الهيئة اتفاقية مع الهيئة الفرنسية للأمان النووي، وكذلك جددت اتفاقيتها مع المعهد الفرنسي للوقاية الإشعاعية والأمان النووي لمدة 5 أعوام، لتبادل المعلومات التقنية، كما وقّعت الهيئة والمفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية، اتفاقاً لتعزيز احتياجات الدولة لمشاريع الأبحاث والتطوير والتعليم والتدريب.

وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة «يشكل التعاون مع المنظمات الدولية والدول في مجال الرقابة النووية، ضرورة للهيئة» .