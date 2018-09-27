«آل مكتوم الخيرية» تنفذ 38 بئراً ارتوازية في إفريقيا

المصدر: دبي - البيان

ثمنت هيئة آل مكتوم الخيرية مبادرة الآبار الارتوازية التي أطلقها الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ضمن منظومة المشاريع الخيرية التي نفذتها الهيئة.

وفي هذا السياق، أسهم الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في حفر العديد من الآبار وتوفير مياه الشرب النقية في خمس دول إفريقية، فقد تكفل بحفر 38 بئراً في كل من بوركينا فاسو (20 بئراً) والنيجر (10) وموزمبيق (5) والسودان (2) وغانا (1)، وهو ما ساعد على خدمة المناطق التي تتعرض للعطش وتعاني نقصاً حاداً في المياه.

وقال محمد عبيد بن غنام، الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية: «علاوة على مشاريع المياه التي أسهم بها الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، فقد اهتم بالتعليم، حيث تستعد الهيئة الآن لافتتاح 4 مدارس ثانوية جديدة في العام الدراسي الحالي 2018 –2019 في كل من السودان والنيجر وتنزانيا، وقد استقبلت مدرستا الشيخ محمد بن عبيد في مدينة لقاوة غرب السودان في منتصف يوليو الماضي 122 طالباً بالصف الأول لمدرسة البنين، و185 طالبة لمدرسة البنات، وتحتوي المدرستان على السكن الداخلي للبنين والبنات والمعلمين وقاعات للطعام والمختبرات العلمية والكمبيوتر، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض وبئر ماء ومسجد لكل مدرسة، وبذلك تبلغ مدارس الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم التي تديرها الهيئة 6 مدارس في كل من غانا وبوركينا فاسو والسودان والنيجر وتنزانيا بسعة 2000 طالب وطالبة».