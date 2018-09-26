منال بنت محمد بن راشد : الإمارات ملتزمة بدعم المبادرات الدولية للنهوض بالمرأة

المصدر: وام

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الجهود الدولية الرامية للنهوض بالمرأة وتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل تحقيقا لمعدلات نمو أسرع و أقوى في دول العالم كافة انطلاقا مما تمتلكه المرأة من قدرات وما أقرته لها المواثيق و التشريعات الدولية من حقوق متوازنة مع الرجل.

وقالت سموها في تصريحات لها إن حملة " Heforshe " التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2014 وتسعى إلى تشجيع الرجال والمجتمعات بصفة عامة حول العالم لقطع خطوات فعالة لتمكين المرأة في جميع القطاعات وتعزيز الشراكة بين الرجل والمرأة واحدة من هذه الجهود الدولية التي تتبناها دولة الإمارات.

وأضافت سموها إن دعم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لهذه الجهود والمبادرات العالمية وبرعاية متواصلة من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تأتي ترسيخا للنهج الثابت الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه على صعيد احترام وتقدير وتمكين المرأة تعليميا واجتماعيا واقتصاديا.

وأوضحت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن مفهوم التوازن بين الجنسين مكون رئيسي وجزء لا يتجزأ من ثقافتنا الإماراتية، تم التأكيد عليه منذ تأسيس الدولة عام 1971 حيث آمن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأهمية التعليم كحق أصيل للمرأة و أنه لا يمكن أن تصبح الإمارات دولة رائدة إذا لم يكن جميع المواطنين رجالا ونساء قادرين تماما على المساهمة في نجاحها، فتم تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ليكون بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة، ولعب الاتحاد دورا فارقا في تعزيز فرص المرأة لإثبات نفسها في جميع المجالات، وتشجيعها على الانخراط في الوظائف كافة.. وتعزيزا لهذه الجهود تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 والذي بذل جهودا عديدة لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة وعمل على تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، والوصول بها لقائمة الدول الرائدة عالميا في مجال التوازن بين الجنسين.

و وجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تحية إعزاز وتقدير لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للإسهامات الجليلة والمبادرات والمشاريع النوعية العديدة التي قدمتها سموها على مدار سنوات طويلة دعما للمرأة ليس فقط في دولة الإمارات ولكن على المستويين العربي والعالمي، وهي جهود محل احترام وتقدير عالمي واسع النطاق، مؤكدة سموها أن افتتاح مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي عام 2016 هو أحد ثمار هذه الجهود وتعبير عن رؤية سمو أم الإمارات لتمكين المرأة إقليميا ودوليا، كما نالت سموها العديد من الجوائز والشهادات العالمية تقديرا لمبادراتها للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في برامج وخطط التنمية في المجتمعات كافة.

و قالت سموها إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أولت جل اهتمامها لتعليم المرأة منذ سبعينيات القرن العشرين لتتمكن من المشاركة بتوازن مع الرجل في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، ونتيجة لجهود سموها الداعمة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع وما له من علاقة مباشرة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في "تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات"، فإن دولة الإمارات تعد حاليا من أعلى المعدلات العالمية في الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث وتبلغ النسبة 95.8 %، وتمثل الفتيات نحو 70% من طلبة الجامعات في حين تمثل المرأة 56% من خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية بالدولة، ما يعكس اهتماما بالمجالات التخصصية.

ودعت سموها إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات إضافية لتفعيل حملة " Heforshe " لما لتمكين المرأة من أثر إيجابي في تحقيق التنمية الشاملة بجميع المجتمعات مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأكدت مواصلة دعم الإمارات لهذه المبادرة من خلال الجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الخارجية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج وبالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية والعلاقات المتميزة التي تربط الدولة بدول العالم.