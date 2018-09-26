عبدالله بن زايد يلتقي فيدريكا موغريني وموسى فاكي في نيويورك

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وموسى فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقد تناول اللقاءان، بحث سبل تعزيز تعاون دولة الإمارات مع هاتين المنظمتين الإقليميتين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

كما تم تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء المعنية منها بالأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والإنمائية مع دول القارتين الأوروبية والأفريقية بشكل عام.