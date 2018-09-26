وفد من شرطة أبوظبي يعود طفلاً سعودياً بمستشفى خليفة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطمأن وفد من مديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي، على صحة طفل من المملكة العربية السعودية، يتماثل للشفاء في مدينة الشيخ خليفة الطبية، تزامناً مع اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية.

وأهدى الوفد للطفل، باقةً من الورد ولعبة تذكارية، مما أدخل البهجة والسرور إلى نفسه، والبسمة على شفاهه، وغمرت قلبه بالسعادة.

وأكد العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، أهمية مثل هذه الزيارات الإنسانية، والتي تنسجم مع العلاقات الأخوية والمصيرية الراسخة جذورها في عمق التاريخ مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتتماشى مع استراتيجية عام زايد 2018 في تكريس قيم العطاء وبناء الإنسان.

وضم الوفد، المقدم راشد سالم الشامسي، مدير مركز شرطة الخالدية، وعدداً من الضباط والأفراد من مديرية شرطة العاصمة.

وأعربت أسرة الطفل عن امتنانها لهذه المبادرة الراقية المقدمة من شرطة أبوظبي، التي تركت أثراً كبيراً في نفوسهم.