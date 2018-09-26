بدء تقييم طلبات الشركات المتنافسة للفوز بجائزة تقدير 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة جائزة (تقدير) عن بدء عمليات تقييم طلبات الشركات التي ترشحت للمنافسة على الفوز بالجائزة في دورتها الثالثة للعام 2018.

ويقوم أكثر من 90 مقيماً معتمدين من قبل الجائزة، بتقييم طلبات الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل قطاع المقاولات، والمناطق الحرة، والمصانع في دبي، توفر فرص عمل لأكثر من مليون عامل من مختلف الاختصاصات.

وتهدف جائزة (تقدير) التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى تعزيز العلاقة بين المؤسسات والعمال من خلال تقدير التميّز وإرساء معايير جديدة في ممارسات العمل، وهي تعتبر أول نظام جوائز في العالم يرتكز على نظام النقاط لتقدير التميّز في ممارسات العناية بالعمال.

وتستهدف الجائزة فقط الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل، نظراً لامتلاكها المقومات التي تؤهلها لتطبيق معايير الجائزة في مجال التميز العمالي.

وأشاد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة، بجهود المقيمين التي تعتبر جزءاً أساسياً من نجاح الجائزة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن التقييم الذكي لطلبات الشركات يعتبر تجربة فريدة من نوعها في مجال التقييم على المستوى المحلي والدولي.

يذكر أن تقييم طلبات الترشيح يتم عبر مرحلتين الأولى مكتبية، حيث يقوم المقيمون بتقييم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، في حين تشمل المرحلة الثانية - إذا اقتضت الضرورة ذلك - زيارة ميدانية للتأكد من دقة المعلومات الواردة في طلب الترشيح.

وأعرب اللواء ابن سرور عن بالغ تقديره للشركات التي تخوض غمار التنافس لنيل هذه الجائزة الرفيعة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعكس حرصها على إرساء معايير رفيعة المستوى في ممارسات رعاية العمال.

وأكد رئيس الجائزة أن تقدير تمضي قدماً على طريق تعزيز سمعة الإمارات في مجال رعاية حقوق العامل ونشر ثقافة عمالية تراعي مصالح العمال وأصحاب العمل وتحفيز المؤسسات على اعتماد أفضل المعايير الدولية.