«كهرباء دبي» ترفع قدرة محطة ضخ المياه في جبل علي لهباب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن الانتهاء من مشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة ضخ المياه في منطقة جبل علي لهباب في دبي، وبتكلفة تصل إلى 42.516 مليون درهم،.

وذلك بهدف رفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي، واشتمل المشروع على توريد وتركيب واختبار وتدشين مضخات مائية وأعمال كهروميكانيكية مرتبطة بها في أعمال توسعة محطة الضخ.

استراتيجيات

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في مشروعاتنا ومبادراتنا الطموحة وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع لتعزيز سعادة كافة المعنيين، حيث تعمل الهيئة على إنشاء بنية تحتية لشبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والاعتمادية والتوافرية للوفاء بمختلف المتطلبات الحالية والمستقبلية لكافة نواحي التنمية في الإمارة».

وأضاف: «نعتمد أحدث وأكفأ التقنيات لإنتاج ونقل وتوزيع المياه بأعلى المعايير العالمية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة في الوقت الحالي 470 مليون جالون مياه محلاة يومياً».