أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، خلال لقائها غابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين .

والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، للدور المهم الذي يضطلع به المجلس من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب خلالها توجهات الدولة ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

اتفاقية برلمانية

وتطرق اللقاء الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، إلى الاتفاقية البرلمانية بين المجلس والاتحاد والتي من ضمن بنودها تعريب الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي الذي تم إطلاقه خلال اجتماعات الجمعية الـ137 التي عقدت في مدينة سان بطرسبرغ في شهر أبريل الماضي، وذلك حرصاً من المجلس على تعزيز التواصل بين البرلمانات والمؤسسات والدول والشعوب الناطقة باللغة العربية مع الاتحاد للاطلاع على نشاطاته وقراراته، وبما يسهم في حصول البرلمانات العربية على الخدمات لتعزيز دور البرلمانيين وتسهيل عملهم من خلال المشاركة في مختلف أنشطة الاتحاد واجتماعاته.

وأشادت معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي.

تمكين المرأة

كما التقت معالي الدكتورة أمل القبيسي، فومزيلي ملامبو نفكوكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مجال المرأة، إذ إن لدولة الإمارات إسهامات كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الخامس الخاص بمجال تمكين المرأة وأيضاً فيما يخص تطبيق مخرجات القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي عقدت في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

واستعرضت خلال اللقاء تجربة الدولة في تمكين المرأة والشباب وتبني نهج التسامح والتعايش، ورؤيتها وخططها واستشرافها للمستقبل واعتماد الابتكار وريادة الفضاء كأولوية، والتلاحم بين القيادة والشعب، فضلاً عن حرص الإمارات على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى دول العالم.