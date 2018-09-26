«الداخلية» و«الاتحادية للجمارك» تتعاونان لتعزيز قدرات الكوادر البشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن التدريب وتعزيز القدرات للكوادر البشرية، وتأسيس علاقة شراكة وتعاون دائم ومتطور تعود بالمنفعة المتبادلة، بما يخدم مصالح وأهداف دولة الإمارات.وقع المذكرة عن جانب الوزارة، الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية في مقر الوزارة، وعن الهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك.

ويأتي توقيع هذه المذكرة حرصاً من الجانبين على توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة بهدف تكامل الجهود وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والأكاديمية والمهنية من أجل تعزيز القدرات للكوادر البشرية العاملة بوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك.وتنص مذكرة التفاهم على التعاون والتنسيق بين الجانبين وتبادل الخبرات والمواد التدريبية والمنهجيات والدراسات في مجال التدريب، وتنظيم البرامج والأنشطة التدريبية التدريبية.

عمل

وقال الفريق سيف الشعفار، إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من إيماننا بأن العمل اليوم أصبح عملاً مؤسسياً قائماً على منهجية سليمة.

ومن جانبه أعرب علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية، مثمناً الدعم الذي يقدمه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة بهدف الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات.