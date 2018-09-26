«إينوك» توزّع 100 بطاقة شرائية للأسر المتعففة

المصدر: دبي - البيان

وزّعت مجموعة «إينوك»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، 100 بطاقة شرائية من (تعاونية الاتحاد) بقيمة 2500 درهم لكل منها على 100 مواطنة من الأمهات المعيلات لأسرهن المتعففة من فئة المطلقات والأرامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة بدعم الأمهات في الدولة، ولاسيما اللواتي يتولين بأنفسهن إعالة أسر من أربعة أفراد أو أكثر، ومساعدتهن في تحقيق الاستقلال والأمن المالي.

قيم

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نقتدي دائماً بالقيم النبيلة والمعاني السامية التي زرعها الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال: «المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر».

ومن هذا المنطلق، فإننا نسخّر كافة الجهود لتمكين المرأة الإماراتية ومساعدتها في دعم وإعالة عائلتها، الأمر الذي يساهم في تعزيز التلاحم في المجتمع وإدماج جميع فئاته في مسيرة بناء الوطن، دون استثناء».

جهود

وبموجب الاتفاقية، ستواصل مجموعة (إينوك) جهودها مع هيئة تنمية المجتمع لدعم الأمهات اللواتي لا يدخرن وقتاً أو جهداً لإعالة أسرهنّ. واختارت الهيئة المستفيدات من هذه المبادرة، بما ينسجم مع رؤيتها الهادفة إلى تقديم الدعم الحكومي اللازم إلى الأفراد المستحقين للمساعدة المالية والاجتماعية لتمكينهم من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

تواصل

من جانبه، قال أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام «هيئة تنمية المجتمع»: «نحن حريصون على التواصل مع جميع شرائح المجتمع عبر قنوات متعددة؛ لنكون أكثر دراية وتفهماً للتحديات التي تواجهها. وبناءً على ما نقوم به من أبحاث، فإننا نتعاون مع مختلف المعنيين لدعم المستحقين بكل السبل الممكنة، وهو ما يتجسد في هذه المبادرة التي عملنا خلالها مع (إينوك) على دعم الأمهات المواطنات المعيلات لأسرهن، واللواتي يواجهن مشكلات مادية».