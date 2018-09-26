وكيل وزارة الدفاع يزور معرض «أديكس» في أذربيجان

المصدر: باكو - وام

زار مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق له معرض الدفاع الدولي الثالث «أديكس» ـ (ADEX) 2018، الذي يقام بمركز باكو للمعارض في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري.

واطلع وكيل وزارة الدفاع خلال الجولة التي قام بها في المعرض على أحدث الصناعات والمعدات العسكرية الدفاعية لمختلف الشركات، وآخر ما توصلت إليه التقنيات العسكرية في العالم، حيث زار أجنحة الدول المشاركة ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، والتي عرضت أحدث التقنيات في مجال المركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة الدفاع الفضائية والمعدات والأنظمة الكهروضوئية ونظم المحاكاة والتدريب، وأسلحة ومركبات القوات البرية وغيرها من المعدات الحديثة.

وأشاد وكيل وزارة الدفاع بالمستوى العالي للتنظيم وبما شاهده من معروضات ومعدات، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية معرض الدفاع الدولي في دورته الثالثة، حيث يعد معرض أديكس منصة للحوار والالتقاء بين المعنيين في الصناعات الدفاعية والأمنية.