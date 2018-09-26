سيف ومنصور وحامد بن زايد يحضرون أفراح بن حمودة والحبتور بأبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم بن علي بن حمودة بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة محمد خلف الحبتور.

كما حضر الحفل ــ الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي ــ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.