9 مشاريع مقترحة لبلدية أبوظبي بـ 28 مليون درهم

المصدر: أبوظبي –أحمد سعيد

طرحت بلدية مدينة أبوظبي 9 مشاريع مجتمعية مقترحة بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون درهم، للمساهمة من القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقه.

وتهدف مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريعها إلى توفير المرافق المجتمعية للمناطق الحضرية، وتأمين ملاعب متنوعة، وملاعب للأطفال تناسب جميع مستويات أعمارهم، وتوفير متنفسات طبيعية ترفيهية لتلبية احتياجات السكان متضمنة وسائل الترفيه، وتتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة والنمو السكاني في أبوظبي،.

ودعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية الترفيهية والتعليمية والتثقيفية بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية العديد من الجوانب ومنها المبادرات الإنشائية، وتضم البنية التحتية، حدائق الأحياء السكنية، مواقع ألعاب، الساحات العامة المفتوحة، المماشي ومسارات الدراجات وكذلك المبادرات والأنشطة الترفيهية.

مرافق

ودعا سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع خدمات بلدية مدينة أبوظبي في تصريحات صحفية على هامش «ملتقى المسؤولية المجتمعية 2018» الذي نظمته البلدية أمس في فندق دوست تاني، بحضور ومشاركة عدد من شركات القطاعين العام والخاص، شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع المجتمعية.

والتي تتمثل في بناء مرافق مجتمعية تخدم إمارة أبوظبي وسكانها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لرفع المستوى التوعوي بالمسؤولية المجتمعية، وذلك كفرصة لرد جميل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها حكومة أبوظبي في الإمارة.

وتفصيلاً، عرضت بلدية مدينة أبوظبي خلال الملتقى 9 مشاريع مقترحة لمساهمة القطاع الخاص فيها بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون درهم، وهي على النحو التالي: تحسينات جمالية على جسر الجوازات، وتطوير وتجميل وتحسين جسر كارفور.

ومشروع تصميم الإنارة التجميلية للجسور الواصلة بين مدينة خليفة وشاطئ الراحة، ومشروع حدائق الأحياء السكنية من خلال إنشاء منطقة متعددة الأنشطة جنوب الوثبة، ومشروع إنشاء منطقة متعددة الأنشطة في الشهامة الجديدة، ومشروع مواقع ألعاب في بني ياس، ومنطقة ألعاب ذكية للأطفال تشمل أجهزة رياضية مبتكرة في جزيرة الحديريات.

ومشروع منطقة متعددة الأنشطة في كورنيش أبوظبي –الحديقة الرسمية، وكذلك مشروع المماشي ومسارات الدراجات الهوائية وممرات، وأماكن الجلوس في أبوظبي ومنطقة فلل الضباط القديمة.

مبادرات

نجحت بلدية مدينة أبوظبي في تفعيل قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية عبر ممارساتها وأنشطتها وبرامجها العملية على أرض الواقع، وكان لها العديد من هذه الإنجازات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «عاصمتي»، «رياضة بلا حدود»، «سوق نهاية الأسبوع»، «مكتباتنا»، «البرنامج التطوعي».