ولي عهد الشارقة: مواقع «تواصل» وقعت في فخ الإشاعة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أن الإعلام التقليدي يواجه العديد من التحديات، ومنها الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح واقعاً يجب التعايش معه، مشيراً سموه إلى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وفي سعيها للسبق الإعلامي وقعت في فخ نشر الإشاعة وتزييف الحقائق والمعلومات المغلوطة.

وبيّن سموه أن مواجهة هذه التحديات وخطرها على أفراد المجتمع، يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتقديم رسالة إعلامية ومحتوى هادف لأفراد المجتمع، بعيداً عن المعلومات المغلوطة أو تزييف الحقائق.

ولفت سموه إلى أن الشارقة تنبهت إلى أهمية دور الإعلام وتأثيره على المجتمعات، فكان لها العديد من المبادرات الحكومية في سبيل تقديم رسالة إعلامية هادفة، ومنها إقامة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لوضع حلول للتحديات المرتبطة بالاتصال الحكومي.

بالإضافة إلى إنشائها جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لتوثيق العديد من الممارسات والتجارب المتميزة والرائدة في مجال الاتصال الحكومي. جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس وأعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وقدم إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وأعضاء اللجنة، شكرهم لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

إلى ذلك، عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على مشروع التسويق الإلكتروني لرخص المشاريع المنزلية «اعتماد» في إصداره الجديد، وبيّن سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: «أن المشروع يقدم خدمات ترويجية وتسويقية لأصحاب الرخص التجارية بإمارة الشارقة من خلال موقع إلكتروني، حيث يمكّن المستثمر من بيع وشراء سلع متنوعة عبر نافذة الإنترنت».

خدمات

اعتمد «تنفيذي الشارقة» تقديم خدمة تحصيل قيمة مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والمزمع توقيعه بين هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.