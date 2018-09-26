«القيادات الإعلامية العربية الشابة» يُناقش صناعة المحتوى

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت جلسة بعنوان «صناعة محتوى محلي وعربي» ضمن الأسبوع الثاني من فعاليات برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، الارتقاء بالمحتوى المنتج محلياً كماً ونوعاً.

وقالت مريم المهيري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية، وشركة «twofour54» في أبوظبي: «اعتادت منطقتنا على مدى عقود من الزمن على استهلاك محتوى صنع في دول أخرى، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فتكوّن فهمنا عن هذه الشعوب وثقافاتها وتشكلت آراؤنا بناءً على ما يحتويه هذا المحتوى».

وأضافت: «إن سألنا الشعوب الأخرى عما يعرفونه عن عاداتنا أو تقاليدنا أو قيمنا أو حتى تاريخنا، سنجد أنهم إما لا يعرفون الكثير أو ما يعرفونه خاطئ لأن المحتوى الذي يستمدون منه هذه المعلومات لم يصنع بأيدينا هنا، وفي الواقع، يعتبر حجم المحتوى الذي ننتجه في العالم العربي ضئيلاً».

وأوضحت: «ومن هذا المنطلق، تأسست twofour54 قبل 10 سنوات بهدف دعم وتشجيع إنتاج المحتوى العربي عالي الجودة، وأفتخر بما حققناه حتى الآن نحو الارتقاء بالمحتوى المنتج محلياً كماً ونوعاً. ويتجلى دعمنا لصناع المحتوى في المنطقة في صورتين، تتمثل الأولى في نجاحنا في بناء مجتمع إعلامي نابض، مكون من أكثر من 470 شركة إعلامية، ينتج ويتعاون ويتشارك في صناعة محتوى عالي الجودة، أما الثانية فتتمثل في ابتكار منصات لتشجيع المواهب المحلية على إنتاج محتوى ذي جودة عالمية».