100 ألف زائر متوقع لـ«أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

انطلقت في أبوظبي، صباح أمس، فعاليات الدورة الـ16 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتستمر حتى يوم السبت المقبل تحت شعار«مئوية زايد».

ويقام المعرض هذه السنة على مساحة 40 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 650 شركة وعلامة تجارية، من 40 دولة، ويتوقع أن يتخطى عدد زواره حاجز 100 ألف زائر.

وزار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في اليوم الأول من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي).

رافق سموه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حيث كان في استقبال سموهم سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات وعدد كبير من المسؤولين في المركز.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دعم مسيرة صون التراث المحلي وتعاون المركز الدائم لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والفعاليات والبطولات التراثية التي تميز دولة الإمارات العربية، وتلقي الضوء على حضارتها وموروثها الشعبي.

كما زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي المعرض.

وتفقد سموه خلال الزيارة عددا من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، ومنها جناح «إنترناشيونال غولدن غروب» الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات، كما جال سموه في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية، مبدياً إعجابه بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الأجنحة.

ويعد المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2018» الأبرز والأشهر في منطقة الشرق الأوسط المتخصص في الصيد والفروسية والرياضات البحرية ورحلات السفاري والفنون والتحف، ويتيح للزوار منذ انطلاقته الأولى عام 2002 فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد والفروسية والرياضات الخارجية والبحرية. ويُنظم المعرض نادي صقاري الإمارات، بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي.

والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ولجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الإعلاميين المحليين والإقليميين والدوليين.

وبرعاية الراعي الرئيسي مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، والراعي الذهبي شركة «اتصالات».



مشاركات

وشاركت الهيئة العامة للرياضة في الدورة السادسة عشرة لفعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2018)، بالشراكة مع مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وثمن اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرياضة ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، كون الهيئة داعماً رئيسياً للمهرجان.

وتشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ 16 من المعرض الدولي للصيد والفروسية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في المعرض الدولي للصيد والفروسية، تأتي انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتفعيل المشاركات في المعارض والفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز نشر الثقافة القانونية.

بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

ومن جهته، أشار الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، إلى أن الهدف من مشاركة دائرة القضاء في المعرض الدولي للصيد والفروسية، يتمثل في نشر الثقافة القانونية الخاصة بالرياضة بمختلف أنواعها، وتسليط الضوء على دور التحكيم الرياضي.

أدنيك

إلى ذلك أكد حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، حرص «أدنيك» على توفير كافة الإمكانات لإنجاح معرض الصيد والفروسية الذي يحظى بمشاركة كبيرة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال التطوير المستمر لمرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض ورفع جاهزيته لتجاوز تطلعات العارضين والزوار على حد سواء.