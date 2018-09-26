تعاون قضائي بين الإمارات وجنوب إفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا في أبوظبي اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وعن جانب جنوب إفريقيا تشيلو مايكل ماسوتا وزير العدل والتنمية الدستورية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين وسفير جنوب إفريقيا لدى الدولة، كما حضر من جانب وزارة العدل سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وعبدالله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي.

وأشاد معالي البادي خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين بالتعاون الثنائي مع جنوب إفريقيا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، في إطار حرص وزارة العدل الدائم على دعم علاقات التعاون مع دول العالم، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

كما رحب معاليه خلال لقائه مع الوفد الزائر بوجودهم على أرض دولة الإمارات وفي العاصمة أبوظبي، متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً أن الاتفاقيتين من شأنهما تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القانوني والقضائي بما يدعم العلاقات بين البلدين الصديقين، وهو ما يسهم في تحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تحقق العدالة.