حمد الشرقي يتسلم نسخة من رسالة دكتوراه لباحث إماراتي

المصدر: ■ الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه، الدكتور عبدالله سيف بن عيسى الذباحي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الشارقة. وتسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الدكتوراه للباحث الذباحي وهنأه على هذا الإنجاز الطيب.

وأكد سموه أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن في مسيرة التطور والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

وبدوره أعرب الدكتور عبدالله سيف الذباحي عن تقديره وسعادته بلقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة شاكراً لسموه حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الحكيمة. يذكر أن رسالة الدكتور الذباحي الجامعية التي جاءت بعنوان: «الحماية الجنائية للانتخابات البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة» تعد أول دراسة على مستوى الدولة تبحث في موضوع الحماية الجنائية للعملية الانتخابية بكل مراحلها في الدولة بدءاً من المرحلة التمهيدية للانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية.