شرطة عجمان تكرّم موظفيها المتميّزين

المصدر: عجمان - البيان

كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، كلاً من المساعد أول عبد العزيز خليفة بن عسكور، والمساعد أول محمد علي الحوسني من شؤون ضباط الصف والأفراد، والمساعد أول محمد راشد العصري من قسم تخطيط الموارد البشرية، وذلك لتميزهم في العمل، وتقديراً لجهودهم في أداء مهامهم الموكلة إليهم وكفاءتهم وتفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجب.

من جانبه أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بجهودهم وتميزهم بأدائهم الوظيفي، داعياً الموظفين إلى بذل مزيد من الجهد والتفاني في كل المهام الموكلة إليهم.

وفي ختام التكريم شكر قائد عام شرطة عجمان المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميزهم وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.