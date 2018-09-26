سعود القاسمي يطلع على خطط عمل وزارة الثقافة

المصدر: ■ رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط عمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة وبناء مجتمع أساسه العلم والمعرفة.

فعاليات

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من دعم للثقافة، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات بغرض إحياء التراث ودعم الحركة الثقافية في الدولة، مؤكداً سموه أهمية الثقافة ودورها في تعميق المعرفة في المجتمع الإماراتي وتأكيد ريادتها في المجالات كافة.

وحث سموه على نشر الثقافة والعمل على صيانة التراث والقيام بالدراسات العلمية الخاصة بالأماكن التراثية في الإمارة من خلال التعاون بين الجهات المختصة في الإمارة والدولة لإبراز الوجه التراثي والتاريخي التي تعكس مدى أصالة وعراقة المناطق التاريخية قي إمارة رأس الخيمة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ والتي كان لها أدوار اجتماعية واقتصادية في التاريخ القديم، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل وخارج الدولة على هذا الصعيد.

حضور

حضورحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ومحمد أحمد رقيط آل علي مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد عبيد الطنيجي مدير دائرة الآثار والمتاحف، وموزة سالم المسافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة.