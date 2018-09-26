حمدان بن زايد: الإمارات تساهم في حماية التراث الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

ثمَّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث والرياضات التراثية.

كما أشاد سموه بالدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإنجاح فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دوراته كافة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام تحت رعاية سموه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر فعالياته حتى 29 سبتمبر الجاري، حيث تحتفي دورة هذا العام بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «نستذكر مع كل دورة من دورات المعرض مدى الاهتمام الذي أولاه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لرياضة الصيد بالصقور والفروسية بوجه عام، حيث كان (طيَّب الله ثراه) يعتبر رحلات الصيد فرصة للقاء الناس والتعرف على احتياجاتهم وطبائعهم وتجسيداً للحرص على مقومات البيئة المحلية وتنميتها والتفاعل معها على نحو إيجابي».

وأكد سموه أن دولة الإمارات كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعمل بشتى الوسائل للحفاظ على تراثها الغني والقيم، الأمر الذي يحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في حماية التراث الإنساني المشترك بين الأمم والشعوب.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان استهل زيارته للمعرض بتفقد عددٍ من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية المشاركة وتعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصيد والفروسية خاصة الأجنحة التي تتضمن صوراً نادرة لممارسة هوايات الصيد والفروسية.

واستمع سموه خلال جولته في أجنحة المعرض إلى آراء المشاركين الذين أكدوا حرصهم على المشاركة سنوياً في المعرض نظراً للسمعة الدولية الطيبة التي حققها على مستوى العالم؛ ما جعله يستقطب آلاف الزوار من محبي رياضات الصيد والفروسية في دول المنطقة.