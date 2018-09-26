متابعة سير العمل في المشاريع التطويرية بـ«إصلاحية أبوظبي»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطلع اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، على المشاريع التطويرية لمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية وخدماتها الرائدة للنزلاء.

وكان الرميثي تفقد مرافق المديرية يرافقه اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع.

وكان في استقبال قائد عام شرطة أبوظبي خلال الزيارة العميد سيف علي الكتبي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير المديرية، والعميد علي أحمد الخيال، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة)، وعدد من الضباط من المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي.

النزيل الإلكتروني

واستمع قائد عام شرطة أبوظبي، إلى عرض قدمه مدير قطاع أمن المجتمع، حول المشاريع التطويرية التي تتضمن ملف النزيل الإلكتروني، الذي يسهم في تسريع إجراءات العمل.

ومشروع المحاكمة عن بعد من خلال الاتصال المرئي، الذي تم تدشينه في مايو الماضي بالتعاون مع دائرة القضاء بتخصيص 4 قاعات في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة)، لتفعيل المرحلة الأولى للمحاكمة عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، لتقليل المخاطر والتكاليف وسهولة التواصل بين القضاء والنزلاء.

وقام اللواء الرميثي بجولة في مرافق المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة)، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء، والتي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لشرطة أبوظبي وأفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات المتوافرة للنزلاء.

جهود

ومن جانبه أكد مدير عام شرطة أبوظبي على أهمية مواصلة الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات المتميزة ومواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق أهداف العمل الشرطي والأمني، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي وفرت الإمكانات لتعزيز الريادة لشرطة أبوظبي.

واستعرض مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، الخدمات والمشاريع التطويرية الجديدة ومنها مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للنزلاء، والذي يتيح لهم الحصول على 76 خدمة إلكترونياً.

وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة وصل إلى 876 طلباً منذ تفعيل الخدمة في يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، كما استعرض أهداف مشروع الكاتب العدل بالتعاون مع دائرة القضاء، وبالتنسيق مع إدارة شؤون القضايا، والذي يحقق نتائج متميزة. وذكر أن مشروع سوق العمل للنزيلات تم تدشينه العام الجاري بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وقد بلغ عدد الدارسات 20 نزيلة، ويعكس المشروع جهود شرطة أبوظبي، بتأهيل وإصلاح النزلاء والنزيلات.