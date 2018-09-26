«إسلامية دبي» تستضيف متدربي «فرصتي»

المصدر: دبي - البيان

التقى الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمكتبه في مقر الدائرة، بالمتدربين من برنامج فرصتي في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بحضور بطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة.

وأكد الدكتور الشيباني ضرورة تعزيز محاور البناء الوظيفي والمعرفي والإبداعي في مسيرة المتدربين وأن يحدد الشباب أهدافهم وحسن انتفاعهم من فرص التدريب التي تمنحها حكومة الإمارات الرشيدة لأبنائها وبناتها في شتى المجالات.

من جهته، ثمن بطي الجميري جهود المتدربين في فترة تواجدهم في الدائرة ومراحل اطلاعهم على سير الأعمال فيها وما اكتسبوه من خبرات.