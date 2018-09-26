شرطة أبوظبي تتعاون مع «دو» في حملة منع التجمهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة دو، حملة توعوية تهدف إلى منع التجمهر والتصوير أثناء الحوادث تحت شعار «شارك بوعي»، والتي تستمر لنهاية شهر أكتوبر 2018.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية، أن ظاهرة التجمهر والتصوير أثناء الحوادث، تعتبر من الظواهر الاجتماعية السلبية في مواقع الحوادث، والتي تسهم في تفاقم الإصابات أو وقوع الوفيات، حيث يتسبب هذا التجمهر في تعطيل وصول دوريات المرور، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وعدم إعطائها الأولوية في المرور، مما يعكس عدم الوعي الكامل بخطورة هذه الممارسات الخاطئة.

وأوضح، أن حملة منع التجمهر والتصوير أثناء الحوادث، التي تنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بالتعاون مع (دو) تحت شعار «شارك بوعي»، تهدف لتوعية مختلف شرائح المجتمع، بأن التجمهر عند الحوادث سلوك غير حضاري ويعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: «بصفتنا شركة وطنية إماراتية نحن نؤمن بمسؤوليتنا تجاه دعم القضايا المجتمعية التي تسهم ببناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر.

ويسعدنا التعاون مع شرطة أبوظبي في إطار حملة «شارك بوعي»؛ لتعزيز وعي سكان الإمارات حول أهمية عدم التجمهر والتصوير أثناء الحوادث، لاسيما مع الانتشار غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي. إن ظاهرة التجمهر وتصوير الحوادث ونشرها على الإنترنت وغيرها من السلوكيات غير الحضارية لها العديد من الآثار السلبية التي يمكننا القضاء عليها وتجاوزها من خلال التحلي بالوعي والمسؤولية عند مشاركة المنشورات والفيديوهات عبر «التواصل»».