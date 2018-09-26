«الهوية والجنسية» تدعو المخالفين لاغتنام الشهر الأخير من مهلة «احمِ نفسك»

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب المتواجدين على أرض الإمارات إلى استغلال الشهر الأخير المتبقي من المهلة التي منحتها الدولة لهم من خلال مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل والمبادرة فوراً ودون تأخير أو تأجيل إلى مراجعة أحد المراكز التسعة التي حددتها الهيئة لتعديل أوضاعهم.

زيارة

وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة إنّ الفترة الحالية تشكل فرصة ذهبية للراغبين بالاستفادة من المبادرة ومغادرة الدولة والعودة إلى بلدانهم وذلك نظراً لسهولة إجراءات إنجاز معاملاتهم وإصدار تصاريح المغادرة لهم وتوفير الهيئة كافة الموارد البشرية واللوجستية لتقديم الخدمات لهم من ناحية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها العميد الراشدي أمس لمركز خدمة المستفيدين من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمدينة العين، حيث اطلع على إجراءات تقديم الخدمات للمراجعين والآليات المتبعة في إصدار أذونات تعديل الأوضاع وتصاريح المغادرة.

تأشيرة

واستمع العميد الراشدي إلى شرح حول الإجراءات المتبعة في المركز وأعداد المتقدّمين للاستفادة من المبادرة حيث بلغ عدد الحاصلين على تأشيرة (البحث عن عمل) في مركز العين منذ انطلاق المبادرة وحتى السادس من سبتمبر الجاري 4733 شخصاً من مختلف الجنسيّات، تتيح لهم هذه التأشيرة الإقامة في الدولة لمدة 6 أشهر دون الحاجة إلى كفيل والتقدّم للبحث عن عمل عبر نظام سوق العمل الافتراضي.